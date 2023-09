Dirigente basco detona Rubiales pelo beijo forçado em jogadora

O técnico da seleção basca, Javier Clemente, criticou duramente o ex-presidente da Federação de Futebol da Espanha, Luis Rubiales. Foi durante uma entrevista ao jornal “Ultima Hora”. Assim, ele disse que gostaria de vê-lo na cadeia.

“Gostaria que Rubiales passasse alguns dias na prisão”, afirmou.

Clemente se referia ao processo por violência sexual contra Rubiales, feita no dia 22/8. O Ministério Público apresentou denúncia após Rubiales beijar à força a jogadora Jenni Hermoso na boca . Foi durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina, em que a Espanha conquistou o título de campeã. Dessa forma, o caso teve repercussão mundial e resultou na renúncia do dirigente.

Clemente não poupa adjetivos contra Rubiales

Clemente chamou Rubiales de “ambicioso, egoísta, rude, desrespeitoso e mesquinho”. Assim, ele afirmou que, além do abuso contra a jogadora, o ex-dirigente também implantou novas regras nocivas à federação. Dessa forma, Clemente disse que, entre outros problemas, Rubiales piorou a situação da entidade em questões publicitárias.

Solidariedade da seleção masculina

Na ocasião da denúncia, os jogadores da seleção masculina da Espanha se manifestaram em apoio à atleta . Assim, eles disseram que a atitude de Rubiales manchou um momento que deveria ser apenas de festa.

“Em primeiro lugar, queremos ressaltar, mais uma vez, nosso orgulho e nossa mais sincera felicitação à seleção feminina pelo título de campeãs do mundo em Sydney. Um feito histórico e carregado de significado, que marcará um antes e um depois para o futebol feminino espanhol, inspirando muitas mulheres com um triunfo de valor incalculável. Pelo ato (de Rubiales), queremos lamentar e expressar nossa solidariedade com as jogadoras que viram seu êxito ser manchado”, disseram os jogadores numa mensagem conjunta.

Clemente também critica Tebas

Na entrevista ao jornal Ultima Hora, Javier Clemente aproveitou para também lançar farpas contra o atual prersidente da La Liga – o campeonato espanhol da primeira divisão -, Javier Tebas.

“Ele é o próximo a cair. Afinal, ele está arruinando o futebol espanhol”, disparou.

