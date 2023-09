Dorival: “Sabemos da força do Fla. Mas merecemos estar na final’

O São Paulo chegou ao Maracanã cerca de duas horas antes da decisão com o Flamengo (neste domingo, às 16h). Para esta primeira partida da final da Copa do Brasil, o técnico Dorival Junior disse que o time paulista sabe da força do Rubro-Negro. Mas vê um duelo equilibrado. Assim, ele aponta as forças dos finalistas, desconsiderando qualquer vantagem por conhecer o Fla e por ter treinado o time em 2022, ganhando Copa do Brasil e Libertadores com os cariocas.

“Todos conhecem o potencial do Flamengo e a individualidade de cada jogador. O improviso que ele consegue a todo momento. Temos consciência da força do rival. Mas o São Paulo é uma equipe coletiva que acreditou que poderia vencer rivais perigosos na competição. Não vejo vantagem por conhecer um pouco melhor o Flamengo, são duas equipes fortes que chegam com merecimento”.

Sobre o fato de São Paulo e Flamengo acumularem tropeços nos últimos jogos, Dorival disse que, por se tratar de uma final de competição importantíssima, os times vão entrar focados, sem pensarem no passado.

“Esse último resultado para um lado ou para o outro não condiz com o que será a final da Copa do Brasil. Teremos dois grandes jogos e esperamos que o São Paulo esteja muito bem preparado para levar a melhor”.

