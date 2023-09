Flamengo escalado para a final da Copa do Brasil. São Paulo também

Jorge Sampaoli mais uma vez entrará com formação inédita (sua 37ª) nesta final de Copa do Brasil, neste domingo (17/9) no Maracanã, contra o São Paulo. Para alegria da sua torcida, apostará no trio mais esperado para o ataque: Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Gerson será o municiador e Pulgar e Victor Hugo serão os volantes.

O jogo deste domingo é o de ida da final da Copa do Brasil. A volta será no próximo domingo (25), no Morumbi. Enquanto o São Paulo busca o primeiro título, o Flamengo tenta o penta, já que ganhou em 1990, 2006, 2013 e 2022.

No São Paulo a escalação é esta: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

