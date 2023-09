Base do Flamengo celebra título brasileiro com volta olímpica no Maraca

Após conquistar o título do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo aproveitou a final da Copa do Brasil para exaltar os Garotos do Ninho com volta olímpica neste domingo (17), no Maracanã. O técnico Mário Jorge exaltou a conquista dos jovens, que superaram o Palmeiras, no último dia 7, na decisão da categoria.

Veja a escalação do Flamengo para a final da Copa do Brasil!

“É um processo que o clube tem muito forte com a transição da base e profissional. Os meninos já cumpriram a etapa no sub-20 com a conquista do título brasileiro. A comemoração foi bem legal, eles merecem pela temporada regular que tiveram. Conseguiram coroar com o título no final”, disse o treinador.

O Flamengo enfrenta o São Paulo, neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro tenta deixar de lado a crise da relação entre jogadores e comissão técnica para conquistar o pentacampeonato. O técnico Mário Jorge contou o que espera do duelo.

“Expectativa de um grande jogo. São duas grandes escolas (do futebol brasileiro) e que vivem momentos distintos no Brasileirão, mas que se prepararam muito bem para chegar na final (da Copa do Brasil)”, afirmou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.