São Paulo escalado para a final da Copa do Brasil: Arboleda joga!

Acabou o mistério no São Paulo. O zagueiro Arboleda, que era dúvida para a final deste domingo (17/9) no Maracanã, às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, se recuperou. Ele tinha uma lesão que sofreu defendendo o Equador nas Eliminatórias. Mas vai para o jogo. Além disso, Dorival recheia o meio de campo, com Pablo Maia, Alisson e Nestor garantindo boa marcação. Eis a escalação:

A ilustração acima está em ordem numérica. A formação do time é esta: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

jogo deste domingo é o de ida da final da Copa do Brasil. A volta será no próximo domingo (25), no Morumbi. Enquanto o São Paulo busca o primeiro título, o Flamengo tenta o penta, já que ganhou em 1990, 2006, 2013 e 2022.

O Flamengo também está escalado: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Leo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Gerson; Gabi, Bruno Henrique e Pedro.

