Torcedores do São Paulo mostram confiança no Maraca e prometem festa no Morumbi

Falta pouco para conhecermos o próximo campeão da Copa do Brasil. De um lado, o Flamengo busca o pentacampeonato da competição. Do outro, o São Paulo quer uma conquista inédita em sua história. Os são-paulinos Jhonny e Gabriel viajaram até o Rio de Janeiro para torcer pelo tricolor paulista neste domingo (17), no Maracanã, e esbanjaram confiança.

Veja a escalação do São Paulo para a final da Copa do Brasil!

“Jogo vai ser difícil. Estamos com a expectativa grande. Um empate já estava ótimo para decidir no Morumbi”, disse Gabriel.

“Meu palpite para hoje é 2 a 1 pro São Paulo. E lá no Morumbi vai ser 2 a 0 São Paulo, campeão da Copa do Brasil”, afirmou Jhonny.

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. A partida de volta será no próximo dia 24, no mesmo horário, no Morumbi. Os são-paulinos prometem uma festa inesquecível e melhor que a rubro-negra no Maraca.

“Nossa festa vai ser melhor. Vai ser melhor do que fizemos contra o Corinthians”, prometeu Gabriel.

