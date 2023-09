Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo adiado da 15ª rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira (18), Corinthians e Grêmio se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto põe frente a frente equipes em situações diferentes na tabela, já que o Timão é o 14º colocado, com 26 pontos, contra 39 do Grêmio, em terceiro lugar. Os corintianos não vencem há quatro partidas na competição, enquanto o Tricolor vem de derrota para o Bragantino, por 2 a 0.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view), a partir das 20h45.

Como chega o Corinthians

O Corinthians vai para enfrentar o Grêmio com muita pressão sobre si. Após más atuações, o técnico Vanderlei Luxemburgo vem sofrendo críticas e a equipe busca não perder tanto espaço na tabela de classificação. Para complicar ainda mais a situação, só dois zagueiros estão disponíveis para o jogo: Lucas Veríssimo e Caetano, já que Gil e Bruno Méndez estão suspensos. Quem pode voltar ao time é Rojas, que foi desfalque no jogo passado por estar com a seleção do Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Caso entre, ele deve substituir Ruan Oliveira na equipe titular.

Como chega o Grêmio

Os gremistas têm um desfalque de última hora: o volante Carballo, com uma lesão no joelho direito. Assim, é provável que Everton Galdino, que jogou bem contra o Bragantino, comece jogando em seu lugar. Na lateral direita, Fábio entra no lugar de João Pedro, mas por opção técnica. Entretanto, as mudanças não ficam por aí: no ataque, Renato Gaúcho deve promover a entrada de Ferreira, no lugar de João Pedro Galvão. De resto, o time é praticamente o mesmo que jogou em Bragança Paulista, no último meio de semana.

CORINTHIANS x GRÊMIO

15ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 18/09/2023 às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Caetano, Lucas Veríssimo e Fabio Santos; Moscardo, Maycon e Giuliano (Renato Augusto); Ruan (Rojas), Yuri Alberto e Wesley. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GRÊMIO: Gabriel Grando, Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Everton Galdino, Cristaldo e Pepê; Ferreira e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

