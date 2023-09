São Paulo dá nó no Flamengo e abre vantagem na final da Copa do Brasil

Aplicado e bem postado em campo, o São Paulo conseguiu resultado excepcional na tarde deste domingo (17/9), num Maracanã lotado, diante do Flamengo. Com um gol de Calleri no primeiro tempo, venceu o jogo de ida da final da Copa do Brasil por 1 a 0 e está numa boa para ganhar a competição. Dessa forma, vitória justíssima sobre um Rubro-Negro que mais uma vez foi um bando em campo, nitidamente mal treinado pelo cada vez mais contestado Jorge Sampaoli, para decepção da maioria dos 67.350 torcedores (3.500 paulistas) que fizeram deste jogo o de maior público de 2023 no futebol brasileiro.

O São Paulo agora joga pelo empate o jogo de volta, dia 24, no Morumbi, para chegar ao primeiro título de Copa do Brasil. O Flamengo, por sua vez, precisa vencer por um gol para levar aos pênaltis ou dois gols para ser campeão de forma direta.

Primeiro tempo todo do São Paulo

O Flamengo conseguiu a proeza de jogar com três atacantes e sair para o intervalo sem dar um chute a gol e com apenas 40% de posse de bola. E num Maracanã de gramado bom e com calor fortíssimo. Foi o São Paulo, o visitante, que mandou em campo. Afinal, trocou bons passes e esteve sempre mais próximo do gol, aproveitando que o Fla errava passes em demasia (o goleiro Matheus Cunha deu uma no pé do rival e quase saiu gol do São Paulo).

O Fla encaixou um único ataque. Assim, Gerson mandou para Bruno Henrique cruzar e Beraldo salvar antes de a bola chegar em Gabi. Mais nada. Por outro lado, o São Paulo mandava bem pelos flancos. Assim, chegou ao gol (que até demorou para sair) aos 45 numa falha da defesa do Fla. Nestor recebeu pela esquerda sem marcação e cruzou para Calleri cabecear para a rede. A zaga falhou. Matheus Cunha, também, pois poderia ter saído na bola. São paulo 1 a 0. E ficou barato.

Flamengo segue apático no 2º tempo

A entrada de Everton Ribeiro fez o Flamengo equilibtrar o meio de campo e ter mais posse, com o São Paulo recuado. Entretanto, de perigo, só uma conclusão de Pedro que Beraldo rechaçou. Além disso, uma bola isolada de Gerson e um peteleco de Ayrton Lucas que Rafael encaixou (defenderia com os olhos fechados). Dessa forma, não por acaso, a torcida começou a vaiar o time. O São Paulo, assim, administrou a vantagem diamte um atabalhoado Flamengo que, nas raras chances que teve, sempre tomou decisões erradas.

FLAMENGO 0X1 SÃO PAULO

Final da Copa do Brasil – Jogo de ida

Data: 17/9/2023

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 67.350

Público pagante: 60.390

Renda: R$ 26.343.300,00

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley (Matheuzinho, 33’/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Thiago Maia, 33’/2ºT), Vitor Hugo (Everton Ribeiro, Intervalo) e Gerson; Gabigol (Éverton Cebolinha, 29’/2ºT), Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Wellington, 28’/2ºT); Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves, 13’/2ºT), Nestor (Michel Araújo, 21’/2ºT) e Welington Rato (Juan, 28’/2ºT); Lucas Moura (Luciano, 21’/2ºT) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Gol: Calleri, 45’/2ºT (0-1)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Leo Pereira, Victor Hugo (FLA); Alisson (SAO)

Cartões vermelhos: –

