Real Madrid vence de virada e mantém invencibilidade no Campeonato Espanhol

Com drama, o Real Madrid manteve a invencibilidade no Campeonato Espanhol. Sem Vinícius Júnior que ainda se recupera de lesão, o time merengue sofreu para vencer a Real Sociedad de virada por 2 a 1, neste domingo (17), no Santiago Bernabéu, pela 5ª rodada da competição. Valverde e Joselu marcaram os gols, enquanto Barrenetxea descontou.

Veja a classificação do Campeonato Espanhol!

Com a vitória, o líder Real Madrid chegou aos 15 pontos e é o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. Já a Real Sociedad ocupa o 11º lugar com apenas seis pontos conquistados. O próximo desafio dos comandados de Carlo Ancelotti será contra o Unión Berlim, da Alemanha, na próxima quarta-feira (20), às 13h45 (de Brasília), pela Liga dos Campeões.

O JOGO

Sem Vinícius Júnior, o Real Madrid mais uma vez sofreu para manter a invencibilidade no Campeonato Espanhol. Com apenas quatro minutos de jogo, a Real Sociedad abriu o placar após Takefusa Kubo cruzar da direita para Barrenetxea estufar a rede do goleiro Kepa. O time basco mostrou mais organização ao longo da etapa inicial e conseguiu defender a vantagem.

O Real Madrid mudou a postura no segundo tempo. Com menos de um minuto, Federico Valverde aproveitou a jogada pela esquerda e acertou belo chute de primeira para igualar o placar. E não demorou para a virada acontecer. Com espaço pelo lado esquerdo, Fran Garcia encontrou Joselu aos 15 minutos para desempatar o resultado no Santiago Bernabéu.

Com a vantagem no placar, o Real Madrid controlou as ações com mais tranquilidade e jogou com o relógio a seu favor. A Real Sociedad sentiu o cansaço e não conseguiu demonstrar sinais de reação. Nos minutos finais, os merengues tiveram a chance de marcar o terceiro com Jude Bellingham, mas Remiro salvou e evitou uma derrota mais elástica.

