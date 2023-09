Vitor Pereira e Jorge Sampaoli juntos, a solução para 2024

São Paulo 1 a 0 no Flamengo de Sampaoli. Houve o papo de conversa fechada dos atletas, sem a presença da Comissão Técnica, mas o treinador manteve, é claro, as prerrogativas de escalar e substituir. Fora o blá-blá-blá, que os atletas são praticamente obrigados a ouvir. Desde abril, quando o que chamam de treinador foi contratado, afirmamos com todas as letras que o Flamengo não ganharia nada com este cidadão. Ainda há tempo. Resta uma partida. Se o bípede for demitido nas próximas horas, há uma semana para arrumar a casa e – quem sabe – acertar os passos. Se esta besta continuar, o que infelizmente é o provável, a causa estará irremediavelmente perdida.

Veja aqui as atuações do Flamengo contra o São Paulo

O destino é cruel: a vingança pessoal de Dorival Júnior contra os gênios que o substituíram – não há como discutir isso publicamente – pelo fantástico e inacreditável Vitor Pereira. Que tal Pereira e Sampaoli – e o apoio de Marcos Braz – todos juntos para 2024?

Flamengo mal escalado por Sampaoli

O Flamengo começou com 10. Vitor Hugo não conta. O São Paulo, contrariando o hábito do visitante, o de jogar cauteloso, adiantou a marcação, e o Rubro-Negro não conseguia superar o meio-campo. A superioridade paulista era flagrante, pois além de tocar a bola, quando tinha a posse, procurava explorar a fragilidade da defesa adversária, sempre atrapalhada, sob pressão. Ao time do Morumbi, cabia cadenciar a partida, e aguardar, com paciência, uma oportunidade eventual.

O Flamengo, em casa, necessitava de gols, e só se aproximou de fato, pela primeira vez, com quase meia hora. Vitor Hugo perdeu o controle. Aos 37, em raro contra-ataque, Bruno Henrique errou o último passe, para Gabriel. Depois, aos 40, foi a vez do São Paulo que chegou perto, mas não tirou proveito. Aos 43, Lucas Moura, principal referência das ações, demorou a decidir. O visitante, na prática, era melhor no primeiro tempo, e só acabou sendo ousado o suficiente nos acréscimos, quando Calleri, de cabeça, concluiu passe de Rodrigo Nestor para abrir o placar: 1 a 0. A falha de Matheus Cunha, indecisão no cruzamento, é claro, não pode ser ignorada. Resultado lógico até ali.

No segundo tempo…

Uma única esperança – se é que isso é possível – surgiu na substituição de Victor Hugo – Aliás, o que é Victor Hugo? – por Everton Ribeiro. Teoricamente, o Flamengo voltará com 11. No entanto, e na realidade, restava ao São Paulo manter o nível da etapa inicial para liquidar a competição na primeira partida. Na prática, o time paulista retornou um pouco assustado com a reação do adversário, que – parece – ficou com vergonha de tomar outro pancadão, embora essa tenha sido a tônica da temporada. É necessário lembrar, porém, que o visitante tinha a vantagem, e logo, a possibilidade de decidir em dois ou três contra-ataques. Aos 12, Alisson, em jogada pessoal, errou a conclusão.

E logo houve o fato de o Rubro-Negro entrar em desespero, o que foi acontecendo à proporção em que as tentativas de chegar ao empate morriam sem qualquer efetividade. Pois aos 20 minutos o ritmo começou a diminuir. Dorival Júnior fez mudanças para acelerar a tragédia alheia, pois a vaquinha carioca já caminhava para o brejo. Eis que de repente surgem Mateuzinho, Thiago Maia e Éverton Cebolinha. Moe, Larry e Curly. Não há mais nada para esperar.

A caminho de 8 títulos perdidos em 2023

O Flamengo disputou e perdeu sete títulos em 2023 – Taça Guanabara, Estadual, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial, Brasileiro e Libertadores. E está a um passo do oitavo. Vitor Pereira e Jorge Sampaoli juntos para 2024.

A propósito, modéstia às favas. Os cartolas do Flamengo deveriam ouvir este jornalista que vos escreve, que acompanha o Flamengo faz 60 anos e acerta praticamente todos os prognósticos que faz a respeito do futebol do clube. O trabalho seria gratuito. Mas lucrativo em eficiência.

