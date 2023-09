Sporting vence Moreirense e segue na liderança do Campeonato Português

Com uma atuação dominante do início ao fim, o Sporting não teve dificuldades para vencer o Moreirense por 3 a 0, neste domingo (17), em Alvalade, pela 5ª rodada do Campeonato Português. Apesar do domínio, os Leões marcaram os três gols no segundo tempo com Hjulmand, Gyokeres e Diomandé.

Veja a classificação do Campeonato Português!

Com o resultado, o Sporting chegou aos 13 pontos e manteve a liderança do Campeonato Português. Os Leões têm a mesma pontuação do vice-líder Porto, mas levam vantagem no saldo de gols. O time volta a campo na próxima quinta-feira (21), contra o Sturm, da Áustria, às 16h (de Brasília), pela Liga Europa.

O JOGO

O Sporting dominou a partida desde o início. Ao todo, teve mais de 70% do controle da posse de bola e finalizou quase três vezes a mais que o Moreirense. Das 20 finalizações no jogo, metade foram no alvo e três balançaram a rede adversária.

O domínio foi convertido em gols apenas no segundo tempo. Hjulmand abriu o placar com nove minutos, enquanto Gyokeres ampliou aos 16. Nos minutos finais, o Moreirense ficou com um a menos após a expulsão de Maracás. Nos acréscimos, Diomandé deu números finais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.