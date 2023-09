Sampaoli deixa o campo antes do fim do primeiro tempo

Jorge Sampaoli não escondeu sua insatisfação após o gol do São Paulo diante do Flamengo neste domingo, no Maracanã. O técnico rubro-negro deixou o campo e se dirigiu sozinho para o vestiário antes mesmo do fim do primeiro tempo.

Calleri balançou a rede aos 46 minutos, e o árbitro Anderson Daronco havia dado dois de acréscimos. O treinador não percebeu que o tempo aumentou para cinco minutos e caminhou em direção ao vestiário, aos 50, após ouvir o apito. Mas a bola ainda estava rolando, afinal Daronco havia marcado um impedimento, e não o fim da etapa.

Mas não parou por aí. Com poucos minutos de jogo no segundo tempo, o argentino foi filmado chutando boné, copos de água e, inclusive, um cooler do Flamengo. No fim do jogo, ocomandante também chutou a grade no túnel de acesso ao gramado.

Na entrevista coletiva pós-jogo, Sampaoli nbuccou explicar o momento de fúria:

“Minha raiva (chute na grade) estava relacionado com o meu sentimento. Saí antes porque o quarto árbitro me disse que tinha acabado. Eu não fui embora”

O São Paulo venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate no próximo domingo, no estádio do Morumbi. resta ao Flamengo vencer fora de casa por dois gols para assegurar o título no tempo normal.