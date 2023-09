Sampaoli minimiza rotação de escalações no Flamengo

Após a derrota de 1a 0 para o São Paulo, neste domingo (17), pela ida da final da Copa do Brasil, o treinador Jorge Sampaoli deu suas versões para o tropeço no Maracanã. Além disso, também respondeu à muitas críticas da torcida, como o porquê de não repetir escalações, mesmo quando o Flamengo vence. O argentino minimizou essa necessidade e afirmou que o Fla não precisa de entrosamento.

“Tento escalar sempre os melhores. Creio que muitas posições são repetidas muitas vezes. Em outros lugares variei mesmo. É um time que não precisa se entrosar, porque eles já se conhecem e jogam juntos há muito tempo. Mas temos que seguir para que esse entrosamento se mostre”, comentou Sampaoli.

Dessa forma, o Flamengo precisa de vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com o título no Morumbi, no próximo domingo (24). Caso vença por um apenas, o jogo será decidido nos pênaltis. Assim, nova derrota ou empate dará o título para o São Paulo.

Antes de enfrentar novamente o São Paulo, o Flamengo visita o Goiás, na próxima quarta-feira (20), às 19h. Este embate, porém, é válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro encontra-se em quarto lugar, com 39 pontos, 12 atrás do líder Botafogo e apenas dois acima do Athletico-PR, o primeiro fora do G6 da competição.