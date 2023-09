Everton Ribeiro diz que o Fla foi mal, mas crê numa virada no Morumbi

Everton Ribeiro, não escondia o desânimo com a derrota do Flamengo para o São Paulo, no Maracanã, neste domingo (17/9) pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Ele começou no banco, entrou no intervalo e melhorou um pouco o time. Mas nada que levasse o Fla a virar um jogo que, no fim, perdeu por 1 a 0. Apesar do desãnimo, o meia-atacante segue com a esperança de que o time possa reverter a desvantagem na volta, em São Paulo, no domingo (24) e ganhar o penta.

“Difícil falar dessa derrota. Todos demos o máximo nos treinos e tentamos fazer o melhor. Quando a equipe vai bem, o individual aparece. Vamos trabalhar bastante e aprender com os erros de hoje e trabalhar para em cima deles, fazer um jogo lá e reveter. Será difícil. Mas já passamos por outras fases difíceis e vamos tentar trazer a alegria que a Nação merece”.

Everton Ribeiro exalta a torcida do Flamengo

A torcida, alías mereceu muitos elogios de Everton Ribeiro. Afinal, foram mais de 67 mil torcedores (recorde de público do ano no Brasil), com muito apoio no início e frustração no fim.

“A Nação deu um show. E estou triste por não jogarmos da maneira que ela merece. Mas como disse, temos uma semana pra trabalhar e foco total para ganhar ânimo para a final. Temos todas as condições para reverter. É uma final pela frente e precisamos esquecer qualquer desânimo. Lógico que ficamos tristes pelo placar no primeiro jogo. Mas pensamento positivo para faze um grande jogo para ganhar a taça e comemorar com a torcida, que certamente estará em grande número na partida de volta.

