Rafinha freia empolgação do São Paulo após vitória no primeiro jogo da final

Rafinha tratou de frear a empolgação do São Paulo após a vitória sobre o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil neste domingo, no Maracanã. Na saída do gramado, o experiente capitão tricolor valorizou o resultado no Rio de Janeiro, mas ressaltou que o nível de atuação não pode cair no Morumbi no próximo domingo, às 16h.

“O Dorival preparou o time muito bem, sabemos da força do Flamengo, conheço bem, estive aqui, uma equipe poderosa, muito forte, todo jogador tem qualidade gigante. A gente se comportou muito bem, parabéns à nossa equipe. É muito difícil jogar aqui. O Maraca estava lindo, isso é prazeroso, estamos contentes de ter conquistado a vitória, mas isso não significa nada, tem mais 90 minutos, temos que fazer outro jogo como hoje, impecável, para sair com o título. Pezinho no chão, é devagar, devagar, um jogo só não adianta nada.”, disse o lateral-direito. Rafinha ainda dedicou o triunfo ao torcedor tricolor, que fez grande festa no último sábado, na saída da delegação do centro de treinamento para a viagem ao Rio de Janeiro. “É sempre bom vencer, ainda mais se tratando de uma decisão. Mas deixa a euforia para o nosso torcedor, temos que trabalhar muito. Quando todo mundo trabalha e corre, nosso coletivo é forte. O grupo tem uma união forte, temos a semana inteira para o Dorival preparar o time, deixa a euforia para o torcedor. Corremos por ele hoje. Eles fizeram uma caminhada saindo do CT da Barra Funda. Eu sabia da força da torcida do São Paulo, mas o que fizeram ontem foi surreal, a gente fica feliz, podemos hoje corresponder ao torcedor. A decisão da Copa do Brasil ocorrerá no próximo domingo, na capital paulista. Antes, o Tricolor enfrenta o Fortaleza, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

