Dorival prega cautela ao São Paulo e valoriza o Flamengo

Após a vitória de 1 a 0 do São Paulo sobre o Flamengo, em pleno Maracanã, neste domingo (17), pela ida da final da Copa do Brasil, o treinador Dorival Júnior pregou cautela ao Tricolor Paulista. O comandante pediu que o time tenha ainda mais atenção no jogo da volta.

“O campeonato não está definido. Temos que ter muitos cuidados e correr muito mais do que corremos hoje se quisermos realmente lutar por esta competição, que seria muito importante para o clube. Nossa preparação terá que ser superior”, comentou Dorival Júnior.

Além disso, o treinador valorizou demais o elenco do Flamengo. Vale lembrar que Fla e Dorival Júnior foram campeões dessa mesma Copa do Brasil em 2022. Dorival Júnior pediu muita atenção com a qualidade individual dos atletas.

“Não podemos nos esquecer quem está do lado de lá, a qualidade deste grupo, que conheço bem. Sei que teremos de fazer muito mais para fazer o resultado dentro do Morumbi. Eu conheço muito bem quem está do outro lado. Tudo pode acontecer, mas não podemos deixar de dar o nosso melhor em campo. Estamos trabalhando há meses”, completou Dorival.

Dessa forma, o São Paulo precisa de apenas um empate em casa, no próximo domingo (24), para ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Caso perca por dois ou mais gols de diferença, perderá o título. Já em caso de derrota por apenas um gol, o Tricolor decidirá a taça nos pênaltis.

Antes, porém, o São Paulo recebe o Fortaleza, na quarta-feira (20), às 21h30. Este duelo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, vale lembrar, está em 13º na competição, com 28 pontos.