Braz banca Sampaoli e não joga a toalha por título do Flamengo

Após a derrota de 1 a 0 do Flamengo para o São Paulo, neste domingo (17), pela ida da final da Copa do Brasil, Marcos Braz afirmou que o treinador Jorge Sampaoli não será demitido. Vale lembrar que, tanto nas redes sociais quanto no Maracanã, os internautas pedem demais a queda do comandante argentino por parte do vice-presidente de futebol do Fla.

Boa parte da torcida do Flamengo sugeriu à diretoria que ela pegue a renda de R$ 26 milhões (a maior da história do futebol nacional) e a use para pagar a multa rescisória de Jorge Sampaoli. Esta, vale lembrar, é 3 milhões de euros, algo em torno de R$ 16 milhões. O argentino tem contrato com o Fla válido até dezembro de 2024.

“Domingo tem mais 90 minutos. O Flamengo entende que podemos reverter esse quadro e vamos trabalhar para isso. Infelizmente os resultados que a gente acreditava não vieram, não estão vindo. Agora a gente fazer edição rápida de uma pergunta acho que o quadro a ser avaliado e maior. Colocar na conta de só uma pessoa acho que não procede. Vamos pro Morumbi com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro e com o Sampaoli de técnico”, comentou Marcos Braz, não jogando a toalha pelo título.

O próprio Marcos Braz, aliás, foi muito vaiado e xingado durante a derrota para o São Paulo. Não só o desempenho irritou a torcida, mas também o alto preço dos ingressos, o que gerou a renda histórica de R$ 26 milhões.

Dessa forma, o Flamengo precisa de vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com o título no Morumbi, no próximo domingo (24). Caso vença por um apenas, o jogo será decidido nos pênaltis. Assim, nova derrota ou empate dará o título para o São Paulo.

Antes de enfrentar novamente o São Paulo, o Flamengo visita o Goiás, na próxima quarta-feira (20), às 19h. Este embate, porém, é válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro encontra-se em quarto lugar, com 39 pontos, 12 atrás do líder Botafogo e apenas dois acima do Athletico-PR, o primeiro fora do G6 da competição.

