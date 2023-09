Léo revela injeção para jogar contra o Fluminense

Um dos pilares da defesa do Vasco, o zagueiro Léo revelou que jogou contra o Fluminense “no sacrifício”, afinal, jogou com uma pequena torção no pé direito. Além disso, o defensor precisou de uma injeção para atuar no clássico carioca.

Vale lembrar que Léo foi titular na vitória por 4 a 2, ao lado de Maicon. No entanto, o camisa 3, foi substituído pelo volante Barros aos 45 do segundo tempo. A vitória cruz-maltina foi construída com tentos de Praxedes, Vegetti e Gabriel Pec (dois).

“Eu tive uma torção no tornozelo essa semana e era dúvida pro jogo mas pedi pra assessoria não divulgar nada. Tratei em três períodos e tomei uma injeção pra jogar. Eu acho que o grupo se torna mais forte quando você, mesmo na dificuldade, não deixa os companheiros na mão”, comentou Léo, em entrevista ao canal “Na Batida”.

Apesar da vitória, o Vasco segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 20 pontos. O primeiro fora do Z4 é o Goiás, com 25. Por outro lado, o Cruz-Maltino tem um jogo a menos do que o Esmeraldino (23 a 22), e as duas equipes ainda se enfrentam pelo returno do Brasileirão.

Curiosamente, aliás, o Vasco agora enfrenta os outros três times da zona de rebaixamento. Na quinta-feira (21), o time de Léo recebe o lanterna Coritiba. Na outra segunda-feira (25), visita o América-MG, no jogo atrasado do primeiro turno. Depois, o Cruz-Maltino visita o Santos, 17º lugar, no dia 01/10.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.