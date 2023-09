Vitória bate Avaí, se recupera e fecha outra rodada na liderança da Série B

O Vitória concluiu mais uma rodada na liderança da Série B do Brasileiro. Afinal, o time se recuperou da goleada sofrida na semana passada (6 a 0 para o CRB) e derrotou por 3 a 0 o Avaí na noite deste domingo (17) em Salvador, pela 28ª jornada. Léo Gamalho (duas vezes) e Gegê, portanto, anotaram os gols no Barradão.

Com o resultado, aliás, o Rubro-Negro chega a 52 pontos na tabela, dois a mais do que Guarani e Sport, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Leão catarinense, por outro lado, segue na luta contra o rebaixamento. Aparece na 16ª colocação, com 30 pontos, três a mais que a Chapecoense, primeira equipe dentro do Z4.

Confira a classificação da Série B do Brasileiro

Após três jogos sem conquistar um resultado positivo (dois empates e uma derrota) e ainda não anotar gols, o Leão baiano reencontra a trilha das vitórias e garante o melhor aproveitamento como mandante do campeonato (81%), com 11 triunfos, um empate e duas derrotas.

O Vitória volta a campo na próxima sexta-feira (22), quando visita o Ituano no Novelli Júnior, no interior paulista. Também pela 29ª rodada, o Avaí joga na próxima segunda (25), às 18h30, diante do Juventude, na Ressacada.

Guarani 3×0 Tombense

À tarde, o Guarani venceu por 3 a 0 o Tombense, em Campinas, e chegou a assumir provisoriamente a ponta da competição. No Brinco de Ouro, Bruninho (duas vezes) e Matheus Bueno anotaram os gols do Bugre, que torcia por um tropeço do Vitória diante do Avaí, o que não ocorreu.

