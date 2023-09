Série C: Paysandu e Brusque vencem e são líderes de seus grupos

Dois jogos agitaram neste domingo (17/9) a terceira rodada do quadrangular de acesso da Série C do Brasileiro. Paysandu e Brusque venceram seus jogos diante de Botafogo-PB e Operário-PR, respectivamente, e lideram seus grupos. Enquanto os paraenses fizeram 1 a 0 nos paraibanos – gol de Jacy no último minuto – para alegria dos mais de 40 mil torcedores que encheram o Mangueirão, os catarinenses levaram a melhor por 4 a 3 diante dos paranaenses.

O Fantasma ficou duas vezes na frente do placar em gols de Felipe Augusto e Eduardo Neto. Mas Guilherme Queiróz e Olávio (duas vezes) garantiram a virada para o Quadricolor, que ainda ampliou com Dentinho. No fim, Lucas Hipólito diminuiu.

Com a vitória, o Paysandu chega a sete pontos e agora aparece no topo da Chave C. Por outro lado, o Botafogo-PB perde a segunda seguida e segue na lanterna, estacionado nos três pontos.

No Grupo B, o Brusque chega a nove pontos e se aproxima do acesso à Série B do Brasileiro. Já o Operário está na terceira posição, com três pontos.

Duelos se repetem no próximo sábado

Paysandu e Botafogo-PB voltam a se enfrentar no próximo sábado (23), às 16h, pelo quadrangular do acesso. Mas o duelo ocorrerá no Almeidão, em João Pessoa. Mais tarde, às 19h, será a vez de Brusque e Operário se reencontrarem. Dessa vez, o jogo será no Estádio Germano Krüger, às 19h. Todos os horários são de Brasília.

