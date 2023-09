Perto de volta, Matheus Pereira encanta Zé Ricardo

Perto de voltar aos jogos pelo Cruzeiro, o meia Matheus Pereira tem recebido elogios do treinador Zé Ricardo mesmo que os dois ainda nem tenham atuado juntos em uma partida da Raposa. Porém, o comandante falou que se impressionou com o atleta desde o primeiro encontro entre eles, há dez dias.

“Assim que me apresentei ao Cruzeiro. Ele estava na academia fazendo trabalho. Tivemos um papo inicial, mas sinto que ele quer muito voltar. Parece que a progressão está indo bem, está próximo, não posso dar data precisa ainda. A gente ganha em qualidade, jogador extremamente técnico, de alto nível, inteligente. É recondicioná-lo para ele voltar a função”, comentou Zé Ricardo.

Matheus Pereira tem 27 anos e, curiosamente, está em seu primeiro clube no Brasil. Ele se machucou apenas no seu segundo jogo pelo Cruzeiro. Contra o Botafogo, no dia 8 de agosto, ficou em campo por 74 minutos, enquanto jogou só um diante do Athletico-PR.

No último fim de semana, Matheus Pereira postou vídeos em uma esteira antigravitacional na Toca da Raposa II e deixou a torcida do Cruzeiro bem animada. A ferramenta faz parte do procedimento de recuperação do atleta. Afinal, Pereira teve lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo. Ele foi contratado como o maior reforço para 2023.

Ainda sem Matheus Pereira, o Cruzeiro se prepara para visitar o Fluminense, na próxima quarta-feira (20), às 21h30, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. A Raposa encontra-se em 11º, com 29 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.