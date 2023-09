Eric Faria tem áudio vazado em que detona Sampaoli: ‘Imbecil’

Neste domingo (17), o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o São Paulo no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Mais uma vez o técnico Jorge Sampaoli recebeu duras críticas, além de ser detonado em áudio vazado do repórter Eric Faria, da Globo.

O conteúdo dos áudios, vazados no intervalo do jogo, tem Eric Faria, Luis Roberto, Ricardinho e Roger Flores debatendo sobre a partida. Mas, em um determinado momento, Eric chama Sampaoli de “imbecil” e comenta que o técnico do Rubro-Negro deve ter toque por não apostar em escalações repetidas. Frente ao São Paulo, o comandante começou com o trio de ataque formado por Bruno Henrique, Pedro e Gabigol.

“As duas melhores atuações do Flamengo com esse imbecil foi Botafogo e Grêmio. Ele tem problemas de ver o jogo, problema cognitivo. Ele poderia fazer a mesma escalação que jogou bem há 15 dias. Deve ser algum toque dele”, disparou o repórter da Globo.

“Ele tem problemas de ver o jogo… É um problema cognitivo. Ele poderia fazer a mesma escalação que jogou bem há 15 dias. Deve ser algum toque dele’, ironizou Eric Faria.

Mesmo sob intensas críticas e pedidos para demissão de Sampaoli, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, bancou o argentino no cargo para o segundo ojogo da final, que ocorrerá no próximo domingo (24), às 16h, no Moreumbi.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.