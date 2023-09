Dorival rasga elogios a Nestor e explica substituições no segundo tempo

O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0 neste domingo (17), no Maracanã, pelo primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. O gol da vitória foi marcado por Calleri, mas a assistência saiu de Rodrigo Nestor. Contestado pela torcida em alguns jogos, o meia ganha cada vez mais respaldo de Dorival Júnior.

Nestor é um dos ”bons” motivos para o torcedor são-paulino de não ver o quarteto Calleri, Lucas, James e Luciano em campo. O meia é uma grande constante na equipe Tricolor e faz um papel que nenhum outro jogador faz. Contra o Internacional, por exemplo, Dorival começou a partida com Luciano no time titular o São Paulo não teve grande atuação. Após o duelo no Maracanã, o treinador elogiou, e muito, o seu camisa 11.

“O Nestor, desde a minha chegada, começou a fazer jogos com muita consistência, apresentando um crescimento muito bom. Em razão disso, é um jogador que é titular da equipe, como são Luciano e Michel Araújo. Por isso que o time consegue manter uma boa produção em momentos difíceis e complicados, porque nossa equipe tem dado uma ótima resposta”, falou Dorival Júnior.

Atuando como meio-campista pela esquerda, Rodrigo Nestor foi fundamental para ajudar Caio Paulista na transição defensiva. Quando o São Paulo tinha a bola, o camisa 11 subia ao ataque com o mesmo vigor, cumprindo um papel cansativo, mas extremamente importante para o funcionamento coletivo. Além disso, se consolidou como o melhor passador do elenco, com mais uma assistência.

Dorival explica substituições no segundo tempo

Além disso, o treinador também explicou sobre as substituições que fez na etapa final. Afinal, muitos ficaram surpresos com a saída de Lucas Moura durante a final. Outro que chamou a atenção foi Alisson, que deixou o gramado com muitas dores, mas Dorival fez questão de explicar que foi apenas cãibras.

“Não, não foi uma lesão (de Alisson). Foram cãibras, assim como tivemos dois ou três jogadores. De novo, relaciono com a partida do meio de semana, contra o Internacional, em que o desgaste foi excessivo, um campo super pesado. Tivemos que manter alguns desses jogadores ao longo de todo o tempo porque, infelizmente, só temos cinco alterações”, disse o treinador, que prosseguiu.

“Nós sustentamos boa parte do primeiro tempo, talvez inteiro, mas no início da segunda etapa não tivemos o mesmo rendimento. Por isso algumas alterações, muito mais pela parte física do que propriamente pela tática. Tivemos que recompor algumas peças para voltar a ter posse de bola. O desgaste foi muito grande”, concluiu Dorival.

