Palmeiras não deve ter Allianz Parque na reta final do Brasileiro

O Palmeiras pode ter um “grande desfalque” para a reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Verdão pode ficar sem o Allianz Parque em metade dos jogos que tem a disputar como mandante na competição. O motivo seria uma grande agenda de shows que será realizada nos próximos meses, no estádio palestrino.

Entre os meses de outubro e novembro, o Allianz Parque tem 15 shows confirmados. Estão agendadas as apresentações de The Weeknd, Evanescence, Roger Waters, RBD, Taylor Swift, entre outros nomes que compõe um festival de música eletrônica. Contudo, a agenda de eventos preocupa o Palmeiras, ainda mais na reta final da temporada onde a equipe vem brigando para ser campeão em duas competições.

Um dos compromissos seria contra o Santos, pela 26° rodada do Brasileirão, marcado para o dia 8 de outubro. Nos dias 10 e 11, o cantor canadense The Weeknd se apresentará no estádio. Assim, o Verdão tenta antecipar o clássico para disputar o embate no Allianz Parque.

Contudo, entre os dias 4 e 26 de novembro, o estádio receberá 12 shows. Neste período, o Palmeiras enfrenta Athletico (32ª rodada); Internacional (34ª rodada) e América-MG (36ª rodada) como mandante no Allianz Parque. Por conta da logística da montagem dos palcos, o Verdão terá que procurar outro local para disputar estas partidas.

Desta forma, a expectativa é que o Palmeiras mande estes jogos na Arena Barueri. Aliás, o clube vem investindo no cuidado do gramado para receber futuros jogos no local. O Verdão diminuiu a vantagem para o líder Botafogo para sete pontos e voltou a sonhar com o bicampeonato brasileiro.

