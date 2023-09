Ibrahimovic vai ao treino do Milan após goleada para Inter

Zlatan Ibrahimovic apareceu no treino do Milan nesta segunda-feira (18) e foi o centro das atenções. O Milan teve um bom começo na Serie A, com três vitórias nas três primeiras partidas. Mas, o último jogo contra o rival Inter foi desastroso, com uma derrota por 5 a 1 no Giuseppe Meazza.

Na véspera do jogo contra o Newcastle na primeira rodada da Champions, o sueco foi a Milanello para assistir ao treino da equipe. A expectativa fica sobre Rafael Leão, autor de um golaço na derrota para a Inter. A visita de Ibrahimovic foi pessoal, e ele teve uma longa conversa com Stefano Pioli para tentar ajudar a melhorar o ambiente.

Ibra encerrou sua carreira no final da última temporada, tendo jogado pela última vez em 18 de março contra a Udinese, marcando um gol na derrota por 3 a1. No entanto, na Itália, já se especula sobre um possível retorno dele para auxiliar a equipe, não como membro fixo da comissão técnica, mas como alguém que ajude os jogadores em momentos difíceis, assim como está acontecendo agora.

