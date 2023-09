Roma mete 7 a 0 no Empoli e Mourinho dá zoada na … Inter de Milão?

Neste domingo (17/9), pela quarta rodada do Italiano, a Roma conseguiu uma das maiores goleadas da sua história na Liga: 7 a 0 no Empoli. Quase empatou com a maior (9 a 0 na Cremonese, em 1929). Mas o técnico José Mourinho, bem ao seu estilo, foi seco ao falar sobre a surra histórica. Ele inclusive, disse que a Roma apresentou problemas.

“Jogamos para vencer com calma, fazendo bom jogo mesmo que com altos e baixos do ponto de vista físico. Ainda há quem não tenha condições de jogar 90 minutos em alta intensidade”, disse, comentando que vários jogadores ainda estão longe da melhor forma, como Paredes e Lukaku.

Mourinho também foi carinhoso ao comentar sobre o rival:

“Sinto muito pelo Empoli; Não é bonito sofrer sete gols, mas estas coisas acontecem. “, disse o português.

Como foi a goleada da Roma de Mourinho

A Roma matou o jogo logo antes dos dez minutos, fazendo por 2 a 0, gols de Dybala (aos dois) e Renato Sanches (aos oito). O Empoli, então, tratou de se fechar na defesa tentando evitar o pior e levou apenas mais um gol no primeiro tempo, contra de Grassi. Na etapa final, Dybala ampliou aos dez. A goleada se completou apenas nos dez minutos finais, com Cristante ampliando e, enfim, Lukaku – principal contratação do clube, ex-Inter de Milão – fazendo seu primeiro gol pela Roma, aos 37. Logo em seguida Mourinho tirou o belga, aclamado pela torcida e companheiros. No fim, Mancini fechou o placar.

Sobre Lukaku, Mourinho soltou umas das suas, brincando com o fato de que o jogador deixou a Inter de Milão para acertar com a Roma, deixando irados os interistas.

“Para mim não teria sido problema se Lukaku não tivesse marcado. Para ele, foi perfeito fez um gol e saiu. A Inter de Milão não precisa ter tenha motivos para ficar brava, sem ele, venceu o Milan por 5 a 1 nesta rodada. Aliás a Inter precisa estar feliz pelo seu ex-técnico que precisava de Lukaku”, disse Mourinho, que assim como o atacante, fez muito sucesso na Inter (foi campeão da Champions e bi do Italiano).

A Roma volta a campo nesta quinta-feira, encarando o Sheriff, pela Liga Europa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.