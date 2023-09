Santos encara ‘jogo de vida ou morte’ contra o Bahia

O Santos encara o Bahia nesta segunda-feira (18), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O embate marca um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Contudo, também pode mudar todas as diretrizes e formas de pensar no Peixe nesta reta final de temporada.

A derrota para o Cruzeiro impactou negativamente a equipe, que viu a chance de ser rebaixado pela primeira vez na história, aumentar. Por conta do revés, não só para a Raposa, mas também para o América-MG, a diretoria decidiu pela demissão de Diego Aguirre após cinco jogos. Assim, o Santos vai para um confronto direto sem um treinador.

Além disso, o Peixe pode ver o Tricolor de Aço, primeiro time fora da zona de rebaixamento, abrir ainda mais distância na tabela. Até a última rodada, o Bahia estava somente um ponto à frente do Peixe. Contudo, após vencer o Coritiba, fora de casa, o adversário abriu quatro de vantagem. Caso vença o Santos, nesta segunda-feira, pode abrir sete pontos de diferença.

Para piorar, o Santos começou a ver o Vasco, 18° colocado, crescer de produção e se aproximar do clube na tabela. Assim, uma combinação de resultado negativo em Salvador e triunfo dos cariocas pode fazer o Peixe cair na classificação

Com todos estes fatores, o Alvinegro Praiano entra em campo em Salvador, desesperadamente atrás de três pontos. Um triunfo é visto como importante para a equipe respirar na tabela, mas também para ganhar confiança. O fato é que o duelo desta segunda-feira, virou um jogo de vida ou morte para o Santos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.