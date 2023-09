Em fim de carreira, jogador se oferece ao Cruzeiro: ‘É só ligar que eu volto’

O atacante Marcelo Moreno, de 36 anos, já pensa em pendurar as chuteiras e largar o futebol. No entanto, o sonho dele, que defende o Independiente del Valle/EQU, é encerrar a careira com a camisa do Cruzeiro.

Diante disso, o jogador se ofereceu ao Cruzeiro e disse que basta o gestor da SAF, Ronaldo Fenômeno, ligar que ele volta para encerrar a carreira na Raposa.

“Estou me sentindo melhor do que antes. Me sinto melhor fisicamente, finalizando melhor, aprendendo taticamente coisas novas. O Cruzeiro está no meu coração. Ronaldo conhece meu empresário. Se ele quiser que eu volte, é só ligar para ele que a gente volta”, disse em entrevista à TV Globo.

Moreno é um dos grandes nomes do ataque do Cruzeiro. Ele é o maior artilheiro estrangeiro do clube, com 54 gols em 147 jogos. Com a camisa celeste, aliás, ele levantou os canecos do Campeonato Brasileiro de 2014, além dos estaduais de 2008 e 2014.

“Se tiver oportunidade de voltar um dia e encerrar minha carreira no Cruzeiro, fazer um jogo de despedida lá (no Mineirão). É um sonho que eu tenho. Seria muito lindo que algum dia isso puder acontecer”, complementou.

Marcelo Moreno e o Cruzeiro

O atacante chegou à Raposa, afinal, em 2007, contratado por R$ 830 mil na época. No ano seguinte, o atleta foi liberado para o Shakhtar Donestsk, da Ucrânia. Em 2012, no entanto, ele retornou ao Brasil para defender o Grêmio. Em 2014, retornou ao Cruzeiro e em 2015 foi liberado pelo Tricolor para o futebol chinês. Ele retornou em 2020, voltou ao time azul celeste, contudo, não foi bem nas duas edições da Série B.

