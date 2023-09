Final da Copa do Brasil tem recorde histórico de renda

A final da Copa do Brasil disputada entre Flamengo e São Paulo já é histórica. Isso porque o primeiro jogo da final, nesse domingo (17), no Maracanã, com triunfo do Tricolor Paulista, marcou o recorde de renda no futebol brasileiro.

A receita no jogo foi de R$ 26.343.300,00. O duelo entre Paulistas e Cariocas desbancou, aliás, o recorde anterior, que era do Atlético, na final da Copa Libertadores de 2013, contra o Olímpia. Na ocasião, o Galo arrecadou R$ 14.176.146,00. Ou seja, quase a metade do valor do novo recorde.

O público pagante no duelo foi de 60.390 torcedores. Já a quantidade de pessoas no estádio foi de 67.350 pessoas. Na final de 2013, o público pagante foi de 56.557 pessoas e 58.620 presentes no Mineirão.

No entanto, é preciso ressaltar que um dos grandes motivos para o recorde ser quebrado foi o valor do tíquete médio cobrado pelo Flamengo na decisão, que foi R$ 391,14. Os bilhetes, portanto, têm valor maior do que para a final da Copa Libertadores de 2023.

A expectativa, aliás, fica para a grande decisão, na próxima semana, no Morumbi. Isso porque o São Paulo saiu na frente e busca um título inédito. A tendência, portanto, é que os torcedores do Tricolor invadam o estádio em busca de um novo título.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.