Vasco deixa posição de pior ataque da Série A após grande atuação

Com o triunfo sobre o Fluminense por 4 a 2, o Vasco deixou de ter o pior ataque da Série A em 2023. Chegou, enfim, a 20 gols, igualou o Goiás e passou o Internacional, que tem 19. Além disso, também conquistou a sua quinta vitória no campeonato e a primeira delas com diferença de dois em relação ao adversário. Até então, os cariocas haviam derrotado o Atlético-MG por 2 a 1 e Cuiabá, Grêmio e Galo – de novo – por 1 a 0.

Em edições do Brasileiro, por sinal, o Cruz-Maltino não marcava quatro vezes em um único confronto desde setembro do ano passado, há 29 jogos. Na época, ganhou por 4 a 1 do Náutico, ainda na Série B. Por outro lado, levando em consideração apenas a elite do futebol nacional, eram 64 rodadas sem conseguir tal feito. A última também foi em um clássico, empate em 4 a 4 com o Flamengo, em 2019, no Maracanã.

Na temporada, essa foi a quarta oportunidade em 39 partidas disputadas que o Gigante da Colina fez, ao menos, quatro gols. No Carioca, competição na qual alcançou as semifinais, goleou o Resende por 5 a 0 e fez 4 a 1 no Boavista, ambos os duelos em São Januário. Na primeira fase da Copa do Brasil, também bateu com facilidade o Trem-AP, por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília.

PRODUÇÃO OFENSIVA DO VASCO

O aumento da produção ofensiva do Vasco está diretamente ligado aos reforços recentes para o ataque. Com quatro gols em seis partidas, Vegetti se tornou um dos pilares da equipe na frente, com números extremamente eficazes. Contra o Fluminense, por exemplo, ainda deu uma assistência para Gabriel Pec. Aliás, o camisa 11 vinha sendo titular, passou a ser reserva, mas ressurgiu, balançando a rede duas vezes.

Outra boa notícia de olho na sequência de 2023 e na luta para fugir do rebaixamento é Rossi. O técnico Ramón Díaz deu a primeira chance ao “Búfalo” de iniciar no time e a oportunidade surtiu efeito. O atacante deu dois passes decisivos para Praxedes e Vegetti marcarem. A tendência, portanto, é que continue sendo aproveitado na formação principal, diante do Coritiba, na quinta-feira (21), às 19h, em São Januário.

