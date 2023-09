Corinthians encara sequência complicada que pode definir temporada

O Corinthians encara o Grêmio nesta segunda-feira (18), às 21h, na Neo Química Arena, em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o início de uma longa sequência de jogos decisivos do Timão na temporada. Afinal, os sete próximos compromissos do Alvinegro, definirão os rumos da equipe no ano.

Afinal, o Timão terá cinco compromissos difíceis no Campeonato Brasileiro, sendo quatro deles contra equipes do G4, além de um clássico contra o São Paulo. Neste período, o Corinthians ainda realiza os dois confrontos contra o Fortaleza, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Neste período, a média será de dois jogos por semana para um time que, pela necessidade de poupar seus atletas mais experientes, tem tido dificuldades de colocar os titulares em partidas consecutivas.

O técnico Vanderlei Luxemburgo já admitiu que o foco da equipe está na Copa Sul-Americana. Contudo, há cinco pontos da zona de rebaixamento, o Timão pode ver os últimos colocados se aproximarem, se não conseguir pontuar nestas próximas rodadas.

Assim, para o primeiro desses sete passos, diante do Tricolor Gaúcho, o time deve ir com força máxima, com exceções feitas aos suspensos Gil e Bruno Méndez. Contudo, com a necessidade de poupar alguns jogadores para as decisões pela Sul-Americana, Vanderlei Luxemburgo terá que quebrar a cabeça para montar sua equipe.

Os próximos compromissos do Corinthians em 2023

Grêmio – 18/09 – Neo Química Arena – Campeonato Brasileiro

Botafogo – 22/09 – Neo Química Arena – Campeonato Brasileiro

Fortaleza – 26/09 – Neo Química Arena – Copa Sul-Americana

São Paulo – 30/9 – Morumbi – Campeonato Brasileiro

Fortaleza (fora) – 3/10 – Castelão – Copa Sul-Americana

Flamengo – 7/10 – Neo Química Arena – Campeonato Brasileiro

Fluminense – 18/10 – Maracanã – Campeonato Brasileiro

