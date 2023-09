Weverton rebate críticas sobre não defender pênaltis no Palmeiras

É inegável que o goleiro Weverton já tem seu nome cravado na história do Palmeiras. Multicampeão no Verdão, o arqueiro coleciona não só títulos, mas recordes pelo Alviverde. Contudo, isto não é o suficiente para livrar o jogador de algumas críticas. Especialmente quando o assunto é penalidades máximas.

A última vez que um goleiro do Palmeiras defendeu um pênalti, no tempo regulamentar, aconteceu no dia 20 de junho de 2021, na vitória para cima do América-MG por 2 a 1, no Allianz Parque. Contudo, na ocasião, Jailson defendia a meta palestrina. Weverton realizou uma defesa de pênalti contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Libertadores de 2022, mas foi na disputa de penalidades e não nos 90 minutos.

“Essa cobrança (da torcida) é natural. Eu gosto de citar o (Fernando) Prass porque ele viveu a mesma situação que eu, mas talvez um pouco diferente nessa questão. Não existe nada diferente a fazer a não ser trabalhar e se preparar. Na hora, às vezes é um ‘feeling'”, disse Weverton, em participação a um programa na ESPN.

O goleiro diz não ficar nervoso com as críticas e nem com a marca negativa nas penalidades. Além disso, Weverton acredita que a defesa na marca da cal vai vir no momento certo.

“Eu sou um cara muito tranquilo porque acredito muito em Deus. Ele nunca vai fazer algo porque mim que é minha parte. Minha parte é trabalhar, treinar pênalti, estudar o adversário. Mas vai chegar o tempo que Ele vai me abençoar também e eu vou pegar pênalti, não tenho dúvida disso”, concluiu o goleiro.

