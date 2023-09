Rafinha evita falar de renovação e diz ‘querer viver o momento’

Um dos grandes destaques do São Paulo na vitória contra o Flamengo por 1 a 0, neste domingo (17), no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, o lateral-direito Rafinha deixou o futuro em aberto no clube. O jogador tem contrato com o Tricolor até o final desta temporada. Contudo, o atleta não quer conversar sobre a extensão do vínculo neste momento.

“Estou vivendo momento a momento. Não vou me precipitar nem falar nada, mas não é novidade que estou caminhando para o final da minha carreira. Isso está claro. Não coloco uma data, mas não vou ser hipócrita: estou caminhando para a reta final”, disse Rafinha, que prosseguiu.

“Vamos esperar acabar esta temporada, mas acho que o ano que vem será o da minha aposentadoria, minha despedida dos gramados. Falta um pouquinho ainda. Ainda quero aproveitar esses momentos que estou vivendo, porque no ano que vem espero fechar com chave de ouro”, completou o jogador.

Rafinha aproveitou a lesão de Igor Vinícius para se consolidar na lateral direita do São Paulo. Além da liderança natural pela experiência, o jogador exerce um papel de elo entre os atletas mais velhos e os jovens das categorias de base de Cotia. Por conta disso, uma renovação é vista como algo natural. Contudo, pela idade do veterano, uma conversa deve acontecer no final do ano.

Entretanto, Rafinha pode estar prestes a escrever seu nome na história do São Paulo. Afinal, o Tricolor encara o Flamengo no próximo domingo (24), no Morumbi, e, se vencer, conqusitará seu primeiro título de Copa do Brasil.

