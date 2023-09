Vasco inicia venda ingressos para jogo com Coritiba, nesta 5ª, na Colina

O Vasco iniciou, na manhã desta segunda-feira (18/9), a venda de ingressos para o jogo contra o Coritiba, em São Januário. A bola rola às 19h, desta quinta-feira (21) e vai marcar a volta da torcida após o fim da interdição do Ministério Público. Aliás, a expectativa é de que todos os ingressos se esgotem rapidamente.

Os bilhetes começaram a ficar disponíveis aos torcedores a partir das 10h (de Brasília), destinados aos sócios do clube, através do sociogigante.com/ingressos (Sócios Gigante) ou sociovasco.com.br (Sócios Estatutários). Mas, nesta terça (19), no mesmo horário, o público geral e os visitantes também terão acesso às entradas por meio do endereço vasco.eleventickets.com. O encerramento da venda de ingressos, caso tenha algum até lá, será às 17h de quinta-feira.

O Gigante da Colina, por sinal, vem embalado para receber o Coxa, depois da vitória por 4 a 2 no clássico com o Fluminense. O confronto é direto na luta para fugir da zona de rebaixamento. Isso porque o time paranaense é o lanterna do Campeonato Brasileiro e também tenta, assim como os cariocas, se recuperar de olho em deixar o Z4. É, portanto, um jogo de “seis pontos”.

Ingressos para Vasco X Coritiba

Os ingressos, em inteira, variam de R$ 80 a R$ 140. As entradas de arquibancada estão a R$ 80, as do Setor VIP aparecem a R$110 e as do Social, a R$ 140. Por outro lado, os torcedores do Coritiba, que ficarão localizados na parte destinada aos visitantes, podem comprar os bilhetes também pelo preço de R$ 80. As gratuidades só serão retiradas para a arquibancada.

