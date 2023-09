Terrabolistas analisam o Flamengo de Sampaoli: ‘Uma bagunça, um equívoco’

No programa “Terrabolistas” desta segunda-feira (17/9), no Terra, os convidados analisaram a crise que o Flamengo vive em 2023. Depois de perder todos os títulos que disputou e cada vez mais longe dos ponteiros do Brasileiro, o time vê a final da Copa do Brasil como a sua maior chance de salvar o ano. Mas perdeu o jogo de ida da final para o São Paulo. E o pior: Em casa, no Maracanã com o maior público do ano, atuando mal e precisando agradecer por uma derrota de apenas 1 a 0, Assim, deixa ainda em aberto a disputa da volta, no domingo (24) no Morumbi.

Para o ex-atacante Deivid, que defendeu o Flamengo na década passada, a derrota para o São Paulo foi apenas o retrato da bagunça que o time vive em 2023 desde a saída de Dorival Junior e as escolhas equivocadas dos treinadores Vitor Pereira e Jorge Sampaoli.

“Este Flamengo é uma equipe mal montada. Com o Dorival Junior, o time tinha padrão e os jogadores gostavam dele. Saiu Dorival, não encontraram um treinador que encaixasse e é isso que estamos vendo. Desde que Sampaoli chegou ao time, vemos um Flamengo nada organizado, sem padrão, fisicamente mal. Rolou antes do jogo com o São Paulo uma reunião dos jogadores. Foi para falarem ‘o homem (Sampaoli) está fazendo merda, temos de jogar do nosso jeito’. Mas reuniões como essas não ganham jogo. Assim, com esse retrato, o time vai mal desde janeiro e perdendo todos os títulos”, disse Deivid.

Terrabolistas: Sampaoli, a escolha equivocada

Sidney Moraes, ex-jogador do São Paulo nos anos 90 e agora treinador, concorda com Deivid sobre o motivo da reunião do grupo sem a presença de Sampaoli.

“Certamente eles falaram: ‘Vai estourar na gente. O que Sampaoli pede não vamos conseguir fazer'”, disse para completar:

“Sampaoli foi uma escolha equivocada. Não se adaptou ao elenco que o Flamengo tem. Os times de Sampaoli são agressivos, com intensidade. Já os os jogadores do Flamengo têm um jogo apoiado, técnico. Conta com Arrascaeta, Everton Ribeiro, que joga com a bola no pé. O técnico tentou trazer peças que se encaixariam, como o Allan. A escolha do Dorival foi bem feita, adaptada ao estilo dos jogadores, Vitor e Dorival não adaptaram. Fora as adversidades internas, brigas”.

Sidney usou uma estratégia equivocada de Sampaoli para ilustrar a sua análise.

“Contra o São Paulo, houve um problema. Pela pressão teve de colocar Gabi e Pedro, com Gabi jogando pelo flanco e precisando marcar Caio Paulista. Foi uma avenida o tempo todo. Enfim, Sampaoli pode até conseguir levar o Flamengo ao título vencndo o jogo da volta, mas dificilmente seguirá no comando em 2024”, afirmou.

Um casamento que não acontece

Já Leonardo Teixeira, repórter da Bandsports, concluiu assim:

“Vimos um Flamengo mal montado. O casamento do Sampaoli não acontece. Aliás, o Flamengo nitidamente contrata o nome e não a ideia de cada treinador. É uma falha da diretoria do Flamengo na escolha desse perfil. Vem de tempos. Domènec, por exemplo, que bebe na fonte do Guardiola, que gosta do jogo de posição, depois Paulo Sousa e Vitor Pereira, da escola portuguesa de ataque posicional. Os bons momentos do Fla aconteceram com Renato, Ceni em alguns momentos e Dorival e o losango”.

Respeito com o Flamengo

Além de Deivid, Sidney Morais e Leonardo Teixeira, o Terrabolistas, que tem Leandro Chavez como âncora, contou também com Alexsander Vieira, jornalista do Terra, e com Fernando Camargo, narrador da “Energia 97”, a voz do São Paulo na rádio. Feliz com o resultado, ele mandou um recado: o São Paulo está perto do título. Mas do outro lado está um gigante.

“Foi um grande jogo do São Paulo, estou contente e feliz pelo que o São Paulo está apresentando. O Flamengo está num momento muito bagunçado, técnico que não fala a linguagem do jogador, diretoria que bate cabeça, perdeu todas . Mas o Flamengo é um gigante do futebol brasileiro, grande campeão, o atual vencedor da Copa do Brasil, buscando o penta. Merece muito respeito”

