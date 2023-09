Payet muda foto de perfil nas redes e põe imagem de São Januário

Principal reforço da última janela, Payet está cada vez mais identificado com o Vasco e a torcida. Afinal, o francês mudou sua foto de perfil das redes sociais e colocou no lugar uma imagem de São Januário. O estádio, por sinal, voltará a contar com a força do público na próxima partida, na quinta-feira (21), às 19h. A bola rola para o duelo direto com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

O francês, inclusive, vive a expectativa de iniciar na equipe titular do Cruz-Maltino pela primeira vez. Isso porque o camisa 10 veio do banco de reservas e entrou no empate em 1 a 1 com o Bahia, bem como na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense. Em Salvador, atuou durante todo o segundo tempo, enquanto no Nilton Santos, foi acionado aos 14 minutos da etapa complementar.

Por outro lado, o técnico Ramón Díaz explicou, durante a entrevista coletiva pós-clássico, o porquê Payet segue permanecendo entre os suplentes. O argentino, aliás, enfatizou que o meia precisa ganhar maior tempo e ritmo de jogo, já que seu grupo atua em alta intensidade desde quando chegou, há cerca de dois meses.

“O Payet tem de melhorar o seu físico, porque a necessidade da equipe é muito grande. E taticamente temos de melhorar. Enfrentamos uma grande equipe, com um grande treinador, mas a gente pode aproveitar momentos muito importantes, os jogadores tiveram muita tenência e todas as chances poderiam acabar em gol. Trabalhamos muito bem durante a semana e merecemos o resultado”, disse.

AMOR À PRIMEIRA VISTA POR SÃO JANUÁRIO

Ainda na Europa e livre no mercado até então, Payet chegou a demonstrar o sentimento de carinho por São Januário. Em sua apresentação oficial, no Salão de Beneméritos do estádio, o francês fez questão de elogiar a Colina Histórica. Também mostrou conhecimento sobre a instituição, ao afirmar que sabia da construção do local por parte da própria torcida.

“Antes de vir ao Rio de Janeiro eu já tinha visto imagens da torcida em São Januário. Mas nada como chegar. No aeroporto vi a festa e senti a emoção da torcida. Com certeza São Januário é um estádio mítico. E por uma razão: foi construído pelos próprios torcedores. Certeza que será difícil enfrentar o Vasco no caldeirão”, falou, à época.

ROSSI VAI BEM COMO TITULAR

Apesar de um retorno sem grandes oportunidades no início, Rossi parece ter encontrado o momento certo para reacender no Vasco. Afinal, deu duas assistências diante do Fluminense, para Praxedes e Vegetti, tendo ótima atuação no clássico. O atacante recebeu a sua primeira chance como titular no time de Díaz e, portanto, tende a continuar compondo o ataque nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Em seu perfil nas redes sociais, o camisa 31 celebrou o resultado que dá esperanças ao Cruz-Maltino de seguir firme na luta para sair do Z4.

“Uma tarde maravilhosa, quanto que sonhei com momentos assim novamente. Um dia inesquecível para ficar na memória! Eu já estou ansioso para voltar para o nosso templo”, escreveu Rossi, na publicação.

