Santos tem retrospecto ruim contra equipes comandadas por Rogério Ceni

O Santos encara o Bahia nesta segunda-feira (18), às 20h, na Arena Fonte Nova, abrindo a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca mais um duelo do Peixe com o técnico Rogério Ceni, com quem o Alvinegro Praiano não costuma se dar bem nos últimos encontros.

Das oito vezes que enfrentou Ceni como técnico, a equipe alvinegra perdeu seis. O clube paulista tem uma vitória, além de um empate. O único triunfo aconteceu no ano passado. O Santos bateu um time misto do São Paulo, no dia 21 de agosto de 2022, na Vila Belmiro. Lucas Braga marcou o gol daquela partida.

Vale destacar que, até o momento, Rogério Ceni conseguiu vencer o Santos com todos os clubes que comandou. Afinal, saiu vitorioso contra o time santista dirigindo São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo. O Bahia pode ser o quinto time a entrar nesta lista.

Aliás, se observar melhor os números, é possível enxergar a dificuldade do Peixe no duelo contra o ex-goleiro. São 18 gols sofridos e apenas seis marcados. O aproveitamento dele frente ao Peixe é de 79,2%. Em contrapartida, o Alvinegro Praiano totaliza um índice de apenas 16,7% de conquista dos pontos contra o técnico.

Situação do Santos no Brasileirão

Agora, o Santos entra em campo contra o Bahia para não só vencer Rogério Ceni, mas também para melhora sua situação na competição. A equipe paulista é a 17ª colocada, com 21 pontos, quatro pontos atrás justamente do Tricolor de Aço, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma derrota, pode complicar ainda mais o Peixe no Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.