Globo inicia investigação sobre vazamento de áudio de Eric Faria

A Rede Globo já iniciou a investigação sobre quem vazou o áudio do repórter Eric Faria, durante a transmissão do jogo entre Flamengo e São Paulo, válido pela final da Copa do Brasil, nesse domingo (17). A empresa, aliás, já sabe que se trata de um funcionário, pois o sinal de intervalo estava totalmente codificado. As informações são do site “F5”.

No áudio que foi amplamente divulgado no WhatsApp, Eric critica bastante a postura do técnico Jorge Sampaoli e as opções dele durante a partida. A publicação ainda informou que Ricardinho, Luís Roberto, Roger e Eric Faria ficaram bastante incomodados com o vazamento, no entanto, dentro da emissora a interpretação é que os áudios não devem prejudicar, afinal, era uma conversa privada.

O conteúdo dos áudios, vazados no intervalo do jogo, tem Eric Faria, Luís Roberto, Ricardinho e Roger Flores discutindo sobre a partida. Em um determinado momento, afinal, Eric chama Sampaoli de “imbecil” e comenta que o técnico do Rubro-Negro deve ter toque por não repetir escalações. Assim, frente ao São Paulo, o comandante começou com o trio de ataque formado por Bruno Henrique, Pedro e Gabigol.

“Se vocês quiserem lembrar, as duas melhores atuações do Flamengo com esse imbecil… Botafogo e Grêmio. Amigos, o lateral-esquerdo foi para a Seleção Brasileira e desde que o Sampaoli chegou, não joga. O Ayrton Lucas, hoje, foi um corpo morto no jogo”, salientou Eric que não parou com as críticas.

“É sério… ele tem problemas de ver o jogo, de entender o que tem na mão. É inacreditável isso, cara. Isso aí é problema cognitivo. Só pode ser, gente. Ele poderia fazer a mesma escalação que jogou bem há 15 dias (contra o Botafogo). Ele não consegue repetir. Deve ser algum toque dele. Ele não deve repetir meia, cueca, nada na vida”, completou.

Luís Roberto acompanha Eric Faria e critica técnico do Flamengo

Vale ressaltar, o narrador Luis Roberto também adotou um tom crítico, no entanto, não ofendeu o treinador do Flamengo. “Quarta-feira o que foi aquilo? Tinha que ter sido demitido na quarta-feira”, destacou.

Na primeira partida da decisão da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã. A grande final será no próximo fim de semana, no Morumbi e o Tricolor pode até empatar que garante a taça.