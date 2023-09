Milan x Newcastle: escalações e onde assistir

Milan e Newcastle se enfrentam, nesta terça-feira (19), às 13h45, em partida válida pela primeira rodada do Grupo F da Champions 2023/24. Os italianos querem ao menos repetir a campanha da última edição, quando chegou à semifinal, enquanto os ingleses comemoram a possibilidade de disputar a principal competição de clubes do plante após 20 anos. Borussia Dortmund e PSG completam a chave. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e no streaming HBO Max.

Como chega o Milan?

Os Rossoneri fizeram um bom início de temporada e tinham tudo para chegarem embalados para o jogo desta terça-feira. No entanto, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli sofreu uma dura derrota por 5 a 1 para a rival Inter. Assim, o treinamento da equipe nesta segunda-feira, véspera da partida, contou com a presença de Zlatan Ibrahimovic para incentivar e ajudar seus ex-companheiros a darem a volta por cima e estrearem na Champions com o pé direito.

Dessa maneira, o Milan aposta suas fichas no atacante Rafael Leão, principal jogador da equipe e responsável pelo único gol da equipe marcado no clássico contra a Internazionale. Ao mesmo tempo, o zagueiro Kalulu e o meio-campista Bennacer são desfalques, ambos lesionados. Já o atacante Pulisic, que foi muito mal no Derby della Madonnina, deve perder espaço entre os titulares.

Como chega o Newcastle?

Por outro lado, os ingleses terão alguns desfalques importantes para a estreia na fase de grupos da Champions. O brasileiro Joelinton, além de Joe Willock e Emil Krafth, todos lesionados, serão ausências para o técnico Eddie Howe.

Milan x Newcastle

Primeira rodada do Grupo F da Champions

Data e horário: terça-feira, 19/09/2023, às 13h45 (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Mike Maignan; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer e Theo Hernández; Tijjani Reijnders, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek; Samu Chukwueze, Olivier Giroud e Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman e Dan Burn; Sean Longstaff, Sandro Tonali e Bruno Guimarães; Anthony Gordon, Alexander Isak e Harvey Barnes. Técnico: Eddie Howe

Árbitro: Jose Maria Sanchez (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

Onde assistir: TNT Sports e HBO Max

