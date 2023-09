Terrabolistas: ‘São Paulo, hoje, é um time preparado para ser campeão’

O São Paulo venceu o Flamengo, neste domingo (17/9), por 1 a 0, no Maracanã. Assim, abriu importante vantagem para o jogo da volta da final da Copa do Brasil, no domingo (24), no Morumbi. Dessa forma, pelo belo futebol apresentado e pela partida sofrível do Mengo, tem tudo para ser campeão da competição pela primeira vez.

“O São Paulo pode se tornar o clube com menos tempo de fundação no futebol brasileiro a conquistar todos os titulos importantes possíveis: Estadual, Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores, Mundial, Copa do Brasil”, disse Leandro Chaves, âncora do “Terrabolistas”, que rola todas as segundas, às 10h (de Brasília). O programa do Terra pode ser acompanhado quando o leitor quiser pelo Youtube.

Aliás, Leandro Chaves comandou um programa que contou com convidados de ponta: Sidney Moraes, ex-jogador do São Paulo e atualmente treinador; Fernando Camargo, narrador da “Rádio Energia 97”; Deivid de Souza, ex-atacante de Flamengo, Santos e vários clubes; Leonardo Teixeira, da “Bandsports”, e Alexsander Vieira, jornalista do Terra. Todos exaltaram o grande futebol são-paulino.

São Paulo, em alto patamar

Sidney Moraes disse que o São Paulo fez um grande jogo. E que está de volta ao lugar que sempre deveria ficar.

“Vi um belo jogo, com rivais grandiosos. Fiquei contente com o futebol do São Paulo, time que defendi por dez anos. Voltou ao topo, briga por título e tem identidade vencedora. Assim, voltou ao patamar que não estava há alguns anos. Mostrou um belo futebol, jogando facilmente, embora a condição fisica ainda não seja a melhor. Afinal, mostrou cansaço no fim. Um time preparado para ser campeão. E Dorival se sobressaiu muito, fazendo deste São Paulo muito superior ao Flamengo e muito mais preparado.”

Para Alexsander Vieira, Dorival foi perspicaz ao tirar o melhor do São Paulo em cima do que o Flamengo poderia proporcionar:

“Rafinha mais preso e com cobertura de Arboleda segurando o melhor do rival, Bruno Henrique. Rato impecável; E Rodrigo Nestor. Foi muito crucificado nos últimos tempos. Mas, no Maracanã, colocou o jogo no bolso fazendo dobradinha com Caio e mostrando que é decisivo. Enfim, Dorival venceu na tática, colocando Nestor; e não na técnica (deixando Luciano no banco).

Fernando Camargo preferiu lembrar que o Tricolor enfim, deu uma resposta ao apoio da torcida. Ela. há anos se diz presente em grande número nos jogos, sempre empurrando o time nos maus momentos.

“Pelo momento que o momento que o São Paulo apresenta e com o que o time apresentou contra o Flamengo, os jogadores entenderam o que o torcdor está fazendo pelo time há muito tempo. Essa presença maciça em cada jogo, o que fez na saída do CT da Barra Funda no embarque. A torcida dá mostra que nesse período de sofrimento e ausência de títulos do seu apoio. Agora, finalmentre o São Paulo entendeu isso e está próximo do título” disse, para pedir cautela para o jogo da volta:

Não tem nada ganho, pois o Flamengo é gigante e está num momento bagunçado, mas merece respeito”.

Veja abaixo o programa desta semana: