Corinthians reencontra Luan após passagem conturbada

O Corinthians encara o Grêmio nesta segunda-feira (18), às 21h, na Neo Química Arena, em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca o reencontro do Timão com o meia-atacante Luan, que deixou o Alvinegro no mês passado após uma passagem frustrante no Parque São Jorge.

No final de 2019, o Corinthians comprou o atleta por R$ 29 milhões com altas expectativas. A relação, no entanto, acabou muito conturbada. Ao todo, o jogador disputou 78 jogos e marcou nove gols pelo Timão. Ele estava afastado do restante do elenco do Timão desde o ano passado. Ao longo de 2022, ele chegou a passar por empréstimo pelo Santos, onde não brilhou.

Contudo, desde que foi informado que estava fora dos planos do Corinthians para a temporada, Luan se transformou em uma pessoa que não era bem vinda no Alvinegro. meia chegou a pedir para ser reintegrado, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que não iria contra a torcida, que não desejava mais o atleta.

A relação chegou realmente ao fim, quando Luan acabou agredido por alguns torcedores do clube. Ele estava em um motel com amigos, quando a ação aconteceu.

No total, Luan soma três jogos desde o retorno ao Grêmio, com cerca de 32 minutos jogados, sem contar os acréscimos. Mesmo sem muito tempo em campo, a oportunidade recebida e o carinho mudaram a realidade do jogador, que ficou nove meses em jogar no Corinthians.

Assim, Corinthians e Luan se reencontram nesta segunda-feira. O Timão tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Imortal quer se manter no grupo de classificação para a próxima Libertadores.

