Ainda sem Arrascaeta e Luiz Araújo, Flamengo se reapresenta após derrota

Os jogadores do Flamengo se reapresentaram na manhã desta segunda-feira (18), após derrota para o São Paulo por 1 a 0. Assim como na semana passada, as atividades do elenco rubro-negro não contaram com Arrascaeta e Luiz Araújo, que realizam trabalho de recuperação. Eles são dúvidas para o jogo de volta da final na Copa do Brasil, no domingo, no Morumbi (SP).

Arrascaeta e Luiz Araújo sofreram uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e são desfalques desde 26 de agosto. Assim, não estiveram à disposição nos últimos três jogos do Rubro-Negro (Botafogo, Athletico e São Paulo). Até o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil, eles terão mais cinco sessões de treinamentos para recuperação.

Os jogadores que foram titulares no Maracanã realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de treinamento. Enquanto isso, os reservas foram ao campo e participaram de atividades sob o comando técnico de Jorge Sampaoli, que contou com alguns jogadores do time sub-20.

Mas, antes do jogo decisivo contra o Tricolor Paulista, o Flamengo tem uma partida pelo Brasileirão. Na quarta-feira, o Rubro-Negro vai até Goiânia para encarar o Goiás, no estádio da Serrinha, às 19h. Na competição, o time carioca é o quarto colocado, com 39 pontos.

