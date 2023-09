Nos Emirados Árabes, meia ex-Corinthians estreia com gol e celebra: “momento especial”

O meia brasileiro Dedê Costa, que acertou recentemente com o Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes, teve uma estreia de gala com a camisa do clube, na vitória sobre o Al Dhaid, por 4 a 0. O jogador marcou o primeiro gol da sua equipe na temporada em um belo chute de fora da área, uma das suas grandes qualidades. Dedê falou sobre a estreia e comemorou o gol marcado.

“Foi uma estreia muito boa, pudemos fazer um grande jogo e vencer com uma boa margem no placar, isso é muito bom para o time, porque mostra que temos condições de brigar entre os primeiros. É sempre um momento especial poder marcar um gol, ainda mais na estreia. Estou muito feliz por esse primeiro jogo e espero que o nosso time possa seguir crescendo dentro da competição”, disse.

Dedê tem passagens por grandes equipes

Afinal, Dedê tem passagens por diversas equipes tradicionais do futebol brasileiro, entre elas, o Corinthians, onde atuou na equipe sub-20 em 2013 e chegou a integrar alguns treinos com o elenco profissional. Desde 2019, o brasileiro atua no futebol dos Emirados Árabes, por lá o meia já defendeu o Al Bataeh, Dibba Al Hisn e Emirates Club. Dedê projetou a temporada e a expectativa de brigar por título.

“O Dibba é uma equipe que chegou recentemente da primeira divisão e, com certeza, vai entrar para brigar pelo acesso para a elite novamente. O projeto do clube é muito bom, tem uma ótima estrutura, um bonito estádio, então acredito que temos totais condições de brigar pelo título e, consequentemente, pelo acesso. Espero que possa ajudar a equipe e que no final da temporada possamos celebrar as conquistas”, concluiu.