Hermoso fica fora da primeira lista de convocadas da Espanha, pós-Copa

Atual campeã do mundo feminina, a seleção da Espanha foi convocada pela primeira vez após o título. A equipe, agora comandada pela técnica Montse Tomé, tem 15 jogadores remanescentes do Mundial, mas com uma surpresa. Afinal, a atacante Jenni Hermoso, vítima de assédio ao receber um beijo não consentido de Luis Rubiales, não está na lista.

A convocação é a primeira de Montse Tomé como treinadora da Espanha. Ela substitui Jorge Vilda, que venceu a Copa do Mundo com as espanholas em 2023, mas acabou demitido após a competição. A técnica, por sua vez, explicou o motivo de deixar Jenni Hermoso fora da lista.

“Estamos com Jenni em tudo e com todas as jogadoras. A única forma de ajudá-la é ouvi-la. Acreditamos que a melhor forma de protegê-la é assim. Temos Jenni, trabalho com ela há cinco anos. Concordamos como colega de profissão. Gosto de ouvi-las, de estar perto delas. Tudo o que aconteceu nesses dias é muito desagradável”, Disse Tomé.

Assim, 20 jogadoras que protestaram por mudanças na Federação Espanhola foram convocadas por Tomé. As atletas, dentre as quais 15 foram campeãs do mundo, assinaram carta exigindo transformações estruturais na entidade.

Além disso, cinco jogadoras que renunciaram à seleção antes da Copa do Mundo voltaram a aparecer na lista. São os casos de Mapi León, Laia Aleixandri, Amaiur Sarriegi, Lucía García e Patri Guijarro.

Veja as convocadas para defender a Espanha:

Goleiras: Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salón.

Defensoras: Irene Paredes, Laia Alexandri, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle, Mapi León e María Méndez.

Meio-campistas: Aitana, Alexia, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira, Rosa Márquez.

Atacantes: Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro, Inma Gabarro, Mariona, Lucía García e Amaiur Sarriegi.

