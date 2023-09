Arias realiza exame após lesão no Fluminense

John Árias realizou um exame de imagem na manhã desta segunda-feira (18). O meia, afinal, saiu mancando no clássico entre Vasco e Fluminense no último fim de semana. A contusão do colombiano, no entanto, não foi tão grave. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Situação do Árias

O meia sofreu uma entorse grau 1 no tornozelo direito no clássico de sábado (16). A expectativa, assim, é que retorne aos gramados em cerca de uma semana. O colombiano, portanto, não deve ser preocupação para as semifinais da Libertadores, que acontecem nos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

Árias precisou ser substituído aos 38 minutos do primeiro tempo no clássico do último sábado (16). A saída do meia gerou muita preocupação na torcida tricolor. O colombiano, afinal, é um dos principais destaques do Fluminense nesta temporada. O jogador precisou realizar exames para saber mais detalhes da gravidade da lesão.

LEIA MAIS: Para Lima, Fluminense cometeu ‘grandes erros’ contra o Vasco

Fase no Fluminense

Com seis gols marcados em 45 jogos disputados, Árias vive um momento especial no Fluminense. O meia chegou ao clube no começo de 2021, tem contrato até dezembro de 2025 e conquistou dois títulos do Campeonato Carioca.

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (20), diante do Cruzeiro, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe tricolor está na sexta colocação do campeonato com 38 pontos conquistados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.