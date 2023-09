Cristiano Ronaldo causa alvoroço no Irã. Entenda

A chegada da delegação do Al-Nassr no Irã, para partida pela Liga dos Campeões Asiática contra o Persepolis na terça-feira, causou muito tumulto na cidade de Teerã. Afinal, os torcedores locais queriam ver o astro Cristiano Ronaldo. No entanto, a euforia foi tanta que o hotel em que o time saudita está hospedado foi invadido.

Na chegada do ônibus do Al-Nassr, uma multidão correu atrás do veículo, com torcedores vestidos com a camisa da equipe de Cristiano Ronaldo. Após os jogadores desembarcarem do ônibus e entrarem no hotel, os iranianos se aglomeraram na portal do local. Aliás, era nítido que a quantidade de seguranças no local não conseguiria conter tamanha quantidade de pessoas.

Assim, após entoarem, por diversas vezes, o grito de “Siu”, comemoração de Cristiano Ronaldo, os iranianos invadiram o hotel. Enquanto estiveram dentro do espaço, gritavam o nome do jogador português.

A expectativa é de uma grande festa para a partida desta terça-feira. Al-Nassr e Persepolis se enfrentam às 15h (de Brasília), no Estádio Azadi. A bola rola pela primeira rodada do Grupo E.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.