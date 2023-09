Atlético recebe o Cuiabá para bater marca do Internacional. Entenda

O Atlético recebe o Cuiabá, no próximo sábado (23), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. E o Galo, porém, precisa da vitória para bater uma marca que é do Internacional.

O Galo já fez até agora dois jogos em sua nova casa, vitórias sobre Santos e Botafogo, 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente. No entanto, agora, a ideia do Alvinegro é superar o Cuiabá e se tornar o segundo clube brasileiro a ter bom rendimento no início em seu estádio próprio.

Atualmente, aliás, a marca entre os clubes da Série A com estádios próprios é do Internacional. O time do Rio Grande do Sul na reinauguração do Beira-Rio, venceu o Caxias e Brasil e Pelotas, ambos pelo Gauchão, e depois o Vitória, pelo Brasileirão.

No entanto, se mirar o Colorado, o Galo terá um duro caminho pela frente, afinal, na época venceu os sete primeiros jogos. Afinal, a primeira derrota ocorreu apenas na Copa do Brasil, em Julho, para o Ceará.

Aliás, para conseguir o feito, o Galo tem que bater o Cuiabá (23 de setembro), Coritiba (7 de outubro), Cruzeiro (22 de outubro), Fluminense e Fortaleza (ambos sem data definida).

Veja os clubes da Série A que inauguraram seus estádios

América no Independência

06/05/2012: América 1 x 1 Atlético – Mineiro

26/05/2012: América 4 x 0 CRB – Série B

02/06/2012: América 3 x 0 Criciúma – Série B

Athletico-PR na nova Arena da Baixada

20/07/2014: Athletico-PR 2 x 0 Criciúma – Brasileiro

27/07/2014: Athletico-PR 0 x 3 Fluminense – Brasileiro

10/08/2014: Athletico-PR 2 x 0 Botafogo – Brasileiro

Corinthians na Neo Química Arena

18/05/2014: Corinthians 0 x 1 Figueirense – Brasileiro

01/06/2014: Corinthians 1 x 1 Botafogo – Brasileiro

17/07/2014: Corinthians 2 x 1 Internacional – Brasileiro

Grêmio na Arena

30/01/2013: Grêmio 1 (5) x (4) 0 LDU Quito (EQU) – Libertadores

14/02/2013: Grêmio 1 x 2 Huachipato (CHI) – Libertadores

05/03/2013: Grêmio 4 x 1 Caracas (VEN) – Libertadores

Internacional no novo Beira-Rio

15/02/2014: Internacional 4 x 0 Caxias – Gauchão

26/02/2014: Internacional 1 x 0 Brasil de Pelotas – Gauchão

19/04/2014: Internacional 1 x 0 Vitória – Brasileiro

Palmeiras no Allianz Parque

19/11/2014: Palmeiras 0 x 2 Sport – Brasileiro

07/12/2014: Palmeiras 1 x 1 Figueirense – Brasileiro

05/02/2015: Palmeiras 0 x 1 Ponte Preta – Paulistão

