Lucas Perri faz tratamento após travar as costas, mas lesão não é grave

Substituído no intervalo do jogo contra o Atlético, Lucas Perri vem fazendo tratamento e repouso após travar as costas em campo. No entanto, a lesão, a princípio, não é grave, e o goleiro do Botafogo deve voltar às atividades, gradativamente, durante a semana.

Com isso, tem chances de seguir no time e enfrentar o Corinthians, nesta sexta-feira, na Neo Química Arena. Caso não possa atuar, Gatito Fernandez assume a posição, assim como fez na derrota para o Galo, sábado, e nas últimas partidas da Copa Sul-Americana.

Houve uma incerteza sobre as condições de Perri por conta do desgaste das viagens para Belém e Lima, no Peru, com a Seleção Brasileira. A comissão técnica, porém, não teve dúvidas em escalá-lo. O camisa 12, aliás, vinha fazendo boa partida. O gol do Atlético saiu no fim, quando o paraguaio defendia a meta alvinegra. Em jogos fora de casa, o titular não sofre gol há três partidas, desde o 2 a 2 com o Santos.

Em má fase, o Botafogo viu cair sua vantagem na liderança nesta rodada e agora tem sete pontos sobre o Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.