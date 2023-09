Gabriel lembra lesão e projeta Libertadores: ‘Há fome de vencer’

Gabriel sofreu uma grave lesão no joelho direito e precisou ficar nove meses afastados dos gramados. O volante, assim, relembrou como foram os dias de recuperação e celebrou seu retorno ao Internacional.

“Foi bem complicado. Parece que passou em câmera lenta. Só quem vive mesmo sabe a dificuldade que é, a luta diária. Você precisa começar do zero. Foi um baque, mas sempre tive uma força mental muito grande. Mesmo baqueado, tentei tirar forças e ajudar o grupo no vestiário da forma como podia. Hoje já consegui virar a chave, posso ajudar em campo e começar uma partida. Foi um processo diferente. Não foi fácil, mas tirei muitas lições. Valorizo cada minuto aqui”, afirmou Gabriel ao “ge”.

Título da Libertadores

O volante, aliás, disputou nove jogos desde que retornou da lesão. O camisa 23, assim, vem buscando adquirir cada vez mais sequência e ritmo dentro de campo. O jogador, inclusive, está muito focado em ser campeão da Libertadores no fim da temporada.

“Estamos bem focados. Felizes, lógico! Mas para ficarmos 100% realizados só com o título. Falta pouco. Isso já não nos pega de surpresa. Desde os matas, tínhamos que apertar o passo. Sabíamos as dificuldades que teríamos na caminhada. O grupo está concentrado para fazer uma grande semifinal e garantir a vaga à final, que seria especial. Eu vejo fome, dedicação e humildade. Há fome de vencer. É uma das nossas marcas. Eu sempre tento frisar onde estou. Não podemos ter preguiça para nada”, disse Gabriel.

Fluminense e Internacional se enfrentam pela semifinal da Libertadores nas próximas semanas. Os jogos estão marcados para os dias 27 de setembro e 4 de outubro. O primeiro duelo será realizado no Maracanã. O Inter, portanto, decide no Beira-Rio.

Gabriel, aliás, chegou ao clube em fevereiro de 2022. O contrato do volante, inclusive, é válido somente até dezembro de 2023. O camisa 23 é um dos nomes mais experientes do elenco colorado. O jogador, afinal, está com 31 anos e também teve passagens por Botafogo e Corinthians.

