Associação de árbitros rebate críticas do Botafogo: ‘Foi impedimento claro’

A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) lamentou, nas redes sociais, as reclamações do Botafogo acerca do gol anulado na reta final do confronto com o Atlético-MG, na Arena MRV. A instituição rebateu ao dizer que o clube carioca não aceitou a derrota e defendeu a atuação do trio de arbitragem do último sábado (16), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao longo da nota, o órgão deixa claro que a atitude da arbitragem comandada por Ramon Abatti Abel foi correta ao anular o gol do atacante alvinegro. Do mesmo modo, repudiou as acusações do técnico Bruno Lage durante a coletiva de imprensa, que colocaram em xeque a lisura da competição. Na ocasião, o comandante ressaltou que “coisas duvidosas e lances inexplicáveis têm beneficiado e prejudicado equipes”.

Além disso, a Abrafut afirmou que pretende entrar com uma nota de infração junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Contudo, não especificou quais seriam os denunciados e os artigos infringidos durante a reclamação.

O lance aconteceu aos 43 minutos da etapa final, quando Luís Henrique alçou a bola na área. Em seguida, o zagueiro Maurício Lemos se antecipou e tentou afastar o perigo, porém a bola sobrou para Diego Costa finalizar e estufar a rede. O assistente Bruno Raphael Pires assinalou impedimento do atacante, enquanto Ramon Abatti Abel aguardou a resposta do VAR e deu sequência ao jogo.

Após a partida, Diego Costa disse que a arbitragem "meteu a mão na questão da interpretação". O atacante também frisou que "para a competição ficar mais atrativa tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários".









CONFIRA A NOTA DA ABRAFUT NA ÍNTEGRA

“É impressionante como é difícil pra algumas pessoas o enfrentamento da derrota, ainda que esse resultado esteja pautado nas regras do contexto em questão com transparência e retidão. No jogo de ontem ( 16/09/23) entre Atlético Mineiro x Botafogo, um gol do Botafogo foi anulado corretamente pelo árbitro assistente Bruno Pires. Porém, mais uma vez a honestidade e dignidade do árbitro é questionada.

A arbitragem foi acusada pelo jogador Diego Costa de ter ” metido a mão” na interpretação quanto a decisão. Logo, vamos então interpretar a fala do jogador ” meter a mão “. O que ele quis dizer?

Outro posicionamento também lamentável foi o do técnico Lage: ” Cheguei aqui há dois meses e sinto que há critérios muito diferentes em outros tipos de jogos. Dá sensação que se quer que o campeonato continue animado até o fim.” Continua: ” Muitas coisas duvidosas e lances inexplicáveis têm beneficiado e prejudicado equipes.” O que ele está conjecturando?

É abominável que a arbitragem seja frequentemente colocada como vilã e vítima de acusações, as vezes de forma tênue e outras vezes claramente, como desonesta. O lance foi de impedimento claro. O árbitro de campo e os árbitros do VAR, estão fazendo o trabalho deles guiados pela regra.

É inadmissível que esse tipo de imputação pública colocando a dignidade e a ética de um trabalhador continue impune. A ABRAFUT entrará com uma nota de infração no STJD.”

